Експрацівникам, які перебували на держслужбі, теж необхідно подати декларації – НАЗК

Особи, які вперше вступали на держслужбу, не подавали декларації кандидата на посаду, і якщо вони звільнилися за ці два роки, вони все ще зобов'язані подати декларацію після звільнення.

Як зауважують у Національному агентстві з питань запобігання корупції, із введенням воєнного стану в Україні, процедура декларування набула певних особливостей. Через призупинення конкурсів на зайняття посад, особи, які вперше вступали на державну службу не подавали декларації кандидата на посаду. Втім, якщо такі особи звільнилися за ці два роки, вони все ще мають обов’язок подати декларацію після звільнення.

Водночас НАЗК нагадує, що до кінця кампанії декларування за 2023 звітний період залишилось 10 днів, тому декларантам, навіть тим, які вже не перебувають на державній службі, рекомендують перевірити, чи не забули вони подати якусь із декларацій.

Також керівників закликають нагадати своїм колишнім працівникам про необхідність подачі декларацій, таким чином забезпечивши їхню доброчесну складову як осіб, що виконували функції того чи іншого державного органу.

Раніше у НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП.

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