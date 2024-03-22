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Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів – дивіться прямий ефір на Право

22 березня під час прямої трансляції на Право ТВ з гостем в студії Романом Мудрим обговоримо тему безпідставного тиску на бізнес, чи спрацювало на практиці рішення РНБО про тимчасову заборону обшуків та чи дієвим є інститут слідчих суддів.

Верховна Рада внесла зміни щодо повноважень Рахункової палати

Парламент вніс зміни до закону про Рахункову палату під час прийняття закону щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Критерії підстав поновлення пропущеного строку звернення до адмінсуду роз’яснив Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно об’єктивної та непереборної сили обставин, які можуть бути підставою для поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду.

Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції, яким виключила голів та членів лікарсько-консультативних комісій з переліку суб’єктів декларування, але є умова.

КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

  1. В Україні

Експрацівникам, які перебували на держслужбі, теж необхідно подати декларації – НАЗК

11:40, 22 березня 2024
Особи, які вперше вступали на держслужбу, не подавали декларації кандидата на посаду, і якщо вони звільнилися за ці два роки, вони все ще зобов'язані подати декларацію після звільнення.
Експрацівникам, які перебували на держслужбі, теж необхідно подати декларації – НАЗК
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Як зауважують у Національному агентстві з питань запобігання корупції, із введенням воєнного стану в Україні, процедура декларування набула певних особливостей. Через призупинення конкурсів на зайняття посад, особи, які вперше вступали на державну службу не подавали декларації кандидата на посаду. Втім, якщо такі особи звільнилися за ці два роки, вони все ще мають обов’язок подати декларацію після звільнення.

Водночас НАЗК нагадує, що до кінця кампанії декларування за 2023 звітний період залишилось 10 днів, тому декларантам, навіть тим, які вже не перебувають на державній службі, рекомендують перевірити, чи не забули вони подати якусь із декларацій.  

Також керівників закликають нагадати своїм колишнім працівникам про необхідність подачі декларацій, таким чином забезпечивши їхню доброчесну складову як осіб, що виконували функції того чи іншого державного органу.

Раніше у НАЗК роз’яснили, як правильно відображати в декларації підприємницьку діяльність як ФОП.

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