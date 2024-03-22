Через російські обстріли частково знеструмлена «Укрзалізниця»

Російські обстріли паралізували деякі ділянки інфраструктури «Укрзалізниці», проте поїзди продовжують рух.

Внаслідок нічних російських обстрілів 22 березня кілька ділянок інфраструктури «Укрзалізниці» були знеструмлені. Про це повідомила пресслужба компанії.

Незважаючи на це, введені резервні схеми живлення та теплотяги, що дозволяють усім поїздам продовжувати свій рух без перебоїв.

Особливу увагу приділено Харківському вузлу, де рух всіх поїздів, включаючи швидкісні електропоїзди Hyundai Rotem, здійснюється тепловозною тягою. Також, Харківський вокзал переведено на резервне живлення, проте всі системи продовжують нормально працювати. Фортеця Незламності та дитячий простір відкриті для відвідувачів.

Інформацію про можливі затримки всіх поїздів можна перевірити на офіційному веб-сайті компанії. Крім того, "Укрзалізниця" заявляє, що в разі пропуску свого рейсу через обстріли або вимушену зупинку метро у Харкові або де-інде, пасажирам буде надано можливість вибрати інший рейс на аналогічному напрямку за тим же квитком.

Нагадаємо, що частина областей України перейшли на аварійні графіки відключень світла.

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