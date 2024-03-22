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Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів – дивіться прямий ефір на Право

22 березня під час прямої трансляції на Право ТВ з гостем в студії Романом Мудрим обговоримо тему безпідставного тиску на бізнес, чи спрацювало на практиці рішення РНБО про тимчасову заборону обшуків та чи дієвим є інститут слідчих суддів.

Верховна Рада внесла зміни щодо повноважень Рахункової палати

Парламент вніс зміни до закону про Рахункову палату під час прийняття закону щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Критерії підстав поновлення пропущеного строку звернення до адмінсуду роз’яснив Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно об’єктивної та непереборної сили обставин, які можуть бути підставою для поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду.

Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції, яким виключила голів та членів лікарсько-консультативних комісій з переліку суб’єктів декларування, але є умова.

КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

  1. В Україні

Через російські обстріли частково знеструмлена «Укрзалізниця»

11:04, 22 березня 2024
Російські обстріли паралізували деякі ділянки інфраструктури «Укрзалізниці», проте поїзди продовжують рух.
Через російські обстріли частково знеструмлена «Укрзалізниця»
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Внаслідок нічних російських обстрілів 22 березня кілька ділянок інфраструктури «Укрзалізниці» були знеструмлені. Про це повідомила пресслужба компанії.

Незважаючи на це, введені резервні схеми живлення та теплотяги, що дозволяють усім поїздам продовжувати свій рух без перебоїв.

Особливу увагу приділено Харківському вузлу, де рух всіх поїздів, включаючи швидкісні електропоїзди Hyundai Rotem, здійснюється тепловозною тягою. Також, Харківський вокзал переведено на резервне живлення, проте всі системи продовжують нормально працювати. Фортеця Незламності та дитячий простір відкриті для відвідувачів.

Інформацію про можливі затримки всіх поїздів можна перевірити на офіційному веб-сайті компанії. Крім того, "Укрзалізниця" заявляє, що в разі пропуску свого рейсу через обстріли або вимушену зупинку метро у Харкові або де-інде, пасажирам буде надано можливість вибрати інший рейс на аналогічному напрямку за тим же квитком.

Нагадаємо, що частина областей України перейшли на аварійні графіки відключень світла.

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