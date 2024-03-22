У Києві на будівельному майданчику перекинувся кран

Попри аварію на будівництві, рух транспорту здійснюється у звичайному режимі.

Фото ілюстративне

На будівельному майданчику у Києві, на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, перекинувся кран. За повідомленням КМДА, на щастя, у результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

Зазначається, що рух транспорту в цьому районі не зазнав значних перешкод і продовжується у звичайному режимі.

У Києві на перетині вулиць Богатирської та Полярної перекинувся кран на території будівельного майданчика. За даними КМДА, постраждалих немає.

Рух транспорту здійснюється у звичайному режимі.

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