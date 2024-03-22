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Верховна Рада внесла зміни щодо повноважень Рахункової палати

Парламент вніс зміни до закону про Рахункову палату під час прийняття закону щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Критерії підстав поновлення пропущеного строку звернення до адмінсуду роз’яснив Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно об’єктивної та непереборної сили обставин, які можуть бути підставою для поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду.

Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції, яким виключила голів та членів лікарсько-консультативних комісій з переліку суб’єктів декларування, але є умова.

КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

  1. Суд інфо

ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Валерія Малкова

09:52, 22 березня 2024
ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Валерія Малкова
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21 березня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Валерія Малкова з посади судді у Кузнецовському міському суді Рівненської області. Це рішення було зроблено відповідно до пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснюється на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

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