ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Валерія Малкова

ВРП звільнила суддю Кузнецовського міського суду Рівненської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

21 березня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Валерія Малкова з посади судді у Кузнецовському міському суді Рівненської області. Це рішення було зроблено відповідно до пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснюється на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

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