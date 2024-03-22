ВСП уволил судью Кузнецовского городского суда Валерия Малкова

ВСП уволил судью Кузнецовского городского суда Ровенской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

21 марта 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Валерия Малкова с должности судьи в Кузнецовском городском суде Ровенской области. Это решение было сделано в соответствии с пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществляется на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей").

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