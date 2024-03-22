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Какие особенности квалификации хулиганства, – Верховный Суд сделал вывод

10:28, 22 марта 2024
Кассационный уголовный суд разъяснил требования к квалификации хулиганства.
Какие особенности квалификации хулиганства, – Верховный Суд сделал вывод
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Для юридической оценки деяния как хулиганства (ст. 296 УК Украины) обязательным является сочетание признаков объективной стороны этого преступления в виде грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью или исключительным цинизмом, и субъективной стороны, в частности мотива явного неуважения к обществу.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу защитника лица, осужденного за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Сторона защиты просила отменить судебные решения предыдущих инстанций, утверждая, что в действиях подзащитного не было состава указанного преступления. Верховный Суд не согласился с приведенным утверждением защиты и указал, что хотя хулиганские действия нередко сопровождаются физическим насилием и причинением телесных повреждений, но главной их движущей силой является желание не нанести вред конкретно определенному потерпевшему, а противопоставить себя окружающим вообще, показать свое превосходство, выразив явное пренебрежение к общепринятым нормам и правилам поведения. Указанные действия не обусловлены личными мотивами и конкретной целью, а по своим внутренним факторам фокусируются на тотальном негативизме и враждебном отношении к обществу. Противоправные деяния совершаются при отсутствии внешнего повода или по незначительному поводу и обычно направлены на случайные объекты. Если хулиганству предшествует конфликт виновного с потерпевшим (потерпевшими), такой конфликт провоцируется самим виновным как дерзкий вызов социальному окружению и реакция других на провокационные действия, в том числе попытка их прекратить, становятся поводом для дальнейшего насилия.

Содержание и направленность противоправного деяния, что имеет существенное значение для его правовой оценки, в каждом конкретном случае определяются учитывая время, место, обстановку и другие обстоятельства его совершения, характер действий виновного, а также поведение потерпевшего и отношения, сложившиеся между ними.

Суды первой и апелляционной инстанций должным образом проверили версию стороны защиты о том, что осужденный не совершал хулиганства, конфликт начал врач, а осужденный только защищался, и обоснованно не согласились с такой версией, опровергнув ее совокупностью исследованных доказательств.

Установив фактические обстоятельства, исследовав и проанализировав собранные доказательства в их совокупности, предоставив им надлежащую оценку, суды пришли к обоснованному выводу о совершении осужденным уголовного преступления и правильно квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Суд первой инстанции учел мотивы и цель действий осужденного, характер действий каждого из участников конфликта, нарушение осужденным общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в совершении противоправных действий в помещении больницы в присутствии людей, которые работали и выполняли свои профессиональные обязанности. Также суд учел агрессивное поведение осужденного и безосновательность совершаемых им действий и отметил, что это свидетельствует о стремлении осужденного показать пренебрежение к правилам и нормам поведения в обществе, самоутвердиться за счет унижения других лиц. Кроме того, суд указал на наличие в действиях осужденного такого обязательного признака хулиганства, как особая дерзость, поскольку грубое нарушение общественного порядка сопровождалось насилием с причинением врачу телесных повреждений, в результате чего последний был вынужден покинуть свое рабочее место, чем была нарушена нормальная деятельность больницы, а именно прекращен прием граждан.

Постановление ККС ВС от 5 марта 2024 года по делу № 202/716/22 (производство № 51-5296км23).

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