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Украина может получить первый миллиард с российских активов до июля

13:10, 22 марта 2024
Еврокомиссия рассматривает возможность выделения первого миллиарда от российских активов для Украины.
Украина может получить первый миллиард с российских активов до июля
Источник фото: sd.ua
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Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возможность выделения первого миллиарда от доходов с замороженных российских активов в пользу Украины уже с 1 июля, если Европейский Союз будет действовать оперативно для выполнения необходимых процедур. Об этом она заявила во время пресс-конференции после первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что среди лидеров ЕС есть большая поддержка использования этих средств на "военные цели для Украины".

"Я сказала лидерам, что если мы сейчас быстро согласуем это предложение, то сможем выделить первый миллиард уже первого июля. Поэтому это зависит от нас, это в наших руках", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что можно рассчитывать на получение примерно 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель, со своей стороны, выразил уверенность, что этот механизм можно ввести в действие "очень быстро", поскольку он получил "много поддержки" среди стран ЕС.

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