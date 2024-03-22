Україна може отримати перший мільярд з російських активів до липня

Єврокомісія розглядає можливість виділення першого мільярда від російських активів для України.

Джерело фото: sd.ua

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн висловила можливість виділення першого мільярда від прибутків із заморожених російських активів на користь України вже з 1 липня, якщо Європейський Союз діятиме оперативно для виконання необхідних процедур. Про це вона заявила під час пресконференції після першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, пише «Європейська правда».

Фон дер Ляєн підкреслила, що серед лідерів ЄС є велика підтримка використання цих коштів на «військові цілі для України».

«Я сказала лідерам, що якщо ми зараз швидко погодимо цю пропозицію, то зможемо виділити перший мільярд вже першого липня. Тож це залежить від нас, це в наших руках», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також відзначила, що можна розраховувати на отримання приблизно 3 мільярдів євро у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель, зі свого боку, висловив певність, що цей механізм можна ввести в дію «дуже швидко», оскільки він отримав «багато підтримки» серед країн ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.