В Киеве на строительной площадке перевернулся кран

Несмотря на аварию на стройке, движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Фото иллюстративное

На строительной площадке в Киеве, на перекрестке улиц Богатырской и Полярной, перевернулся кран. По сообщению КГГА, к счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что движение транспорта в этом районе не претерпело значительных препятствий и продолжается в обычном режиме.

В Киеве на пересечении улиц Богатырской и Полярной перевернулся кран на территории строительной площадки. По данным КГГА, пострадавших нет.

Движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

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