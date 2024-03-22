Из-за российских обстрелов частично обесточена «Укрзализныця»

Российские обстрелы парализовали некоторые участки инфраструктуры «Укрзализныци», однако поезда продолжают движение.

В результате ночных российских обстрелов 22 марта несколько участков инфраструктуры "Укрзализныци" были обесточены. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Несмотря на это, введены резервные схемы питания и тепловозы, позволяющие всем поездам продолжать свое движение без перебоев.

Особое внимание уделено Харьковскому узлу, где движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, осуществляется тепловозной тягой. Также, Харьковский вокзал переведен на резервное питание, однако все системы продолжают нормально работать. Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.

Информацию о возможных задержках всех поездов можно проверить на официальном веб-сайте компании. Кроме того, "Укрзализныця" заявляет, что в случае пропуска своего рейса из-за обстрелов или вынужденной остановки метро в Харькове или где-либо еще, пассажирам будет предоставлена возможность выбрать другой рейс на аналогичном направлении по тому же билету.

Напомним, что часть областей Украины перешли на аварийные графики отключений света.

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