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Экс-работникам, которые находилиь на госслужбе, тоже необходимо подать декларации – НАПК

11:40, 22 марта 2024
Лица, которые впервые вступали на госслужбу, не подавали декларации кандидата на должность, и если они уволились за эти два года, они все еще обязаны подать декларацию после увольнения.
Экс-работникам, которые находилиь на госслужбе, тоже необходимо подать декларации – НАПК
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Как отмечают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, с введением военного положения в Украине, процедура декларирования приобрела определенные особенности. Из-за приостановки конкурсов на занятие должностей, лица, которые впервые вступали на государственную службу, не подавали декларации кандидата на должность.

Впрочем, если такие лица уволились за эти два года, они все еще обязаны подать декларацию после увольнения.

В то же время НАПК напоминает, что до конца кампании декларирования за 2023 год отчетный период осталось 10 дней, поэтому декларантам, даже тем, которые уже не находятся на государственной службе, рекомендуют проверить, не забыли ли они подать какую-то из деклараций.

Также руководителей призывают напомнить своим бывшим работникам о необходимости подачи деклараций, таким образом, обеспечив их добродетельную составляющую как лиц, выполнявших функции того или иного государственного органа.

Ранее в НАПК разъяснили, как правильно отражать в декларации предпринимательскую деятельность как ФЛП.

Также стало известно, что глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования.

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