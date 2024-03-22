Председателя комиссии МСЭК задержали на взятке в 500 долларов за справку об инвалидности

Председателя одной из межрайонных медико-социально экспертных комиссий подозревают в вымогательстве взяток за справки об инвалидности сроком на 1 год.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Председателя одной из межрайонных медико-социально экспертных комиссий Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя за выдачу справок о присвоении 3 и 2-й группы инвалидности. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, с августа 2023 года председатель комиссии совместно с врачами Васильковской больницы наладили схему получения денег за незаслуженное присвоение инвалидности мужчинам призывного возраста.

Медицинская экспертиза, которая должна была бы состояться формально, осуществлялась на бумаге, без реального лечения и пребывания пациентов в больнице. После этого, согласно схеме, МСЭК выдавала справку о присвоении инвалидности сроком на 1 год.

Во время получения 500 долларов США за предоставленные услуги женщину задержали. Она получила подозрение и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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