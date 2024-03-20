План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

Источник фото: Денис Шмыгаль

Министерство экономики опубликовало текст Плана по реализации программы Ukraine Facility Европейского Союза. План включает дальнейшие меры по реформе судебной системы. Напомним, что Украина будет получать средства в результате выполнения определенных реформ. Общий объем составляет 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024–2027 годов.

В Государственный бюджет уже поступил первый транш 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Ukraine Facility.

Итак, какие реформы должны быть проведены в рамках Компонента I Ukraine Facility в отношении судебной ветви власти?

Как отмечает Правительство, при разработке Плана были учтены предложения, поступившие от общественных организаций в ходе организованного Минэкономики сбора предложений в Ukraine Facility, продолжавшегося с 31 октября 2023 по 6 ноября 2023 года, а именно в части дальнейшей реализации и усиления судебной реформы, что предполагает:

обеспечение эффективной и независимой работы ВСП, включая полноценный запуск службы дисциплинарных инспекторов;

завершение отбора судей;

проведение проверки деклараций добропорядочности судей;

создание Высшего административного суда для рассмотрения дел против высших органов государственной власти с обеими инстанциями и конкурсным отбором судей.

Описание реформы:

обновленная ВККС должна возобновить подбор новых судей для заполнения не менее 20% судейских вакансий

ВККС также должна завершить квалификационную оценку (проверку) 50% действующих судей, чтобы все судьи в Украине прошли надлежащую проверку в соответствии с изменениями в Конституцию 2016 года.

Следует укрепить систему декларирования и проверки добропорядочности судей.

Новый суд, который будет рассматривать административные дела с участием национальных государственных органов, также будет создан прозрачным и меритократическим способом.

Реформа предусматривает несколько составляющих:

Совершенствование отбора судей и запуск процедуры отбора судей на основе усовершенствованных механизмов

Не менее 20% вакансий судей, имеющихся по состоянию на 16 октября 2023 года (общее количество вакантных должностей 2205), заполняется на основе измененного законодательства, которое будет включать следующие элементы:

- упрощенные этапы отбора и сокращенные периоды обязательной начальной подготовки судей;

- последовательное применение четких и должным образом опубликованных критериев оценки и методологии оценки профессиональной компетентности и добропорядочности кандидатов на должность судьи;

- привлечения Общественного совета добропорядочности к оценке добропорядочности кандидатов на должности судей в случаях, когда этого требует закон.

Эта мера будет реализована до конца 3 квартала 2025 года.

План включает «создание нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованного судьями, прошедшими надлежащую проверку». То есть, создание ВАСУ.

А именно предусмотрено, что до конца 3 квартала 2025 будет создан новый суд для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, состоящий из первой и апелляционной инстанций и судьи, которого избирают после проверки добропорядочности и профессионализма с привлечением независимых экспертов.

Обеспечение предсказуемости, постоянства и открытости дисциплинарной практики в отношении судей

До конца 4 квартала 2025 года будет проведена квалификационная оценка (проверка) 50% судей, которые должны были его пройти по состоянию на 30 сентября 2016 в установленном порядке и с привлечением Общественного совета добропорядочности.

Также отмечается, что «Высший совет правосудия создаст конкурсную комиссию по проведению конкурса для службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и объявит конкурс на должности его председателя, заместителей председателя и дисциплинарных инспекторов до конца 1 квартала 2024». Сейчас такой конкурс уже объявлен.

В Плане предусмотрено, что 20% старых дисциплинарных производств (жалоб), не рассмотренных по состоянию на 31 декабря 2023 года, будут решены с привлечением Службы дисциплинарных инспекторов до конца 4 квартала 2025 года и на основе критериев приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалобы. Высшего совета правосудия (в редакции от 21 ноября 2023 года № 1068/0/15-23), опубликованном на официальном сайте ВСП.

Также до конца 2 квартала 2025 года вступают в силу закон и акты ВККС, в соответствии с которыми должны быть пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки. Эти правовые акты должны быть сосредоточены на:

- уточнении содержания деклараций добропорядочности и оснований начала проверки;

– расширении временного периода, на который распространяется проверка;

- усовершенствовании процедуры проверки путем детализации механизмов и сроков проверки, определения прав и обязанностей физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс проверки, разъяснения правовых последствий проверки.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.