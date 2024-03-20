Во время спасения раненых погибла боевой медик Анастасия «Троя» Марьянчук

В Донецкой области погибла молодой медик Анастасия «Троя» Марьянчук.

18 марта на фронте погибла боевая медикиня Анастасия "Троя" Марьянчук. Она погибла в Донецкой области во время эвакуации из-под вражеского обстрела раненых бойцов. Об этом сообщили в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, студенткой которого она была.

Девушка еще в первые дни полномасштабного вторжения взяла академотпуск, чтобы защищать Украину от врага.

Она присоединилась к рядам Добровольческого украинского корпуса, а позже стала боевым медиком 1 стрелкового батальона ОМБр ДУК "Правый сектор".

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