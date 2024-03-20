Під час порятунку поранених загинула бойова медикиня Анастасія «Троя» Мар’янчук

На Донеччині загинула молода медикиня Анастасія «Троя» Мар’янчук.

Фото з відкритих джерел

18 березня на фронті загинула бойова медикиня Анастасія "Троя" Мар’янчук. Вона загинула на Донеччині під час евакуації з-під ворожого обстрілу поранених бійців. Про це повідомили у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, студенткою якого вона була.

Дівчина ще в перші дні повномасштабного вторгнення взяла академвідпустку, щоб захищати Україну від ворога.

Вона приєдналася до лав Добровольчого українського корпусу, а пізніше стала бойовою медикинею 1 стрілецького батальйону ОМБр ДУК "Правий сектор".

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