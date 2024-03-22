МВФ схвалив виділення Україні траншу на $880 мільйонів

Гроші спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету.

Джерело фото: imf.org

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У Національну банку повідомили про те, що Україна успішно пройшла третій перегляд програми МВФ «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF). Він затверджений Радою директорів Фонду.

Вже найближчим часом Україна отримає черговий транш від International Monetary Fund обсягом близько 880 млн дол. США (663,9 млн спеціальних прав запозичень), що спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету, зазначили у Нацбанку.

«Ці кошти також підтримають міжнародні резерви України, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та зберігати макрофінансову стабільність», - додали там.

У НБУ додали, що керівництво МВФ відзначило відданість української влади амбітному плану реформ.

«Україна виконала всі структурні маяки та індикативні цілі, а також усі, крім одного, кількісні критерії ефективності (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів)», - зазначили у Нацбанку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство економіки опублікувало текст Плану для реалізації програми Ukraine Facility Європейського Союзу. План включає подальші заходи щодо реформи судової системи, зокрема, створення Вищого адміністративного суду.

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