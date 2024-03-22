ДніпроГЕС у критичному стані, було два прямих влучання, − Укргідроенерго

Голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.

Фото: Денис Шмигаль

У Запоріжжі під час ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні. Про це повідомив голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює.

Він зазначив, що зафіксовано влучання в одну опору, розбито підкранові балки.

Ігор Сирота заявив, що на ГЕС-2 серйозні руйнування і невідомо, чи вдасться відновити її.

Також енергетикам доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня та вранці країна-агресор рф здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Били по критичній інфраструктурі.

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