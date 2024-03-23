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Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

На одну з посад суддів КСУ по квоті З’їзду суддів буде новий конкурс - Дорадча група експертів

Доброчесних кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів вистачило тільки на одну вакансію.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

  1. У світі

Байден підписав бюджет та закликав Конгрес ухвалити законопроект про підтримку України

20:51, 23 березня 2024
Президент США пішов на компроміс щодо бюджету, проте вимагає додаткового фінансування для України.
Байден підписав бюджет та закликав Конгрес ухвалити законопроект про підтримку України
Джерело фото: pravda.com.ua
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Президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів, що дозволило уникнути призупинки роботи уряду. Проте він закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляється в заяві Білого дому.

«Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...», - зазначив президент США.

Байден зауважив, що підписаний ним двопартійний проєкт про фінансування уряду продовжить його роботу, сприятиме інвестиціям у американський народ, зміцнить економіку та національну безпеку.

«Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла», - додав президент Байден.

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