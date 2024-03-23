Байден підписав бюджет та закликав Конгрес ухвалити законопроект про підтримку України

Президент США пішов на компроміс щодо бюджету, проте вимагає додаткового фінансування для України.

Джерело фото: pravda.com.ua

Президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів, що дозволило уникнути призупинки роботи уряду. Проте він закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляється в заяві Білого дому.

«Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...», - зазначив президент США.

Байден зауважив, що підписаний ним двопартійний проєкт про фінансування уряду продовжить його роботу, сприятиме інвестиціям у американський народ, зміцнить економіку та національну безпеку.

«Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла», - додав президент Байден.

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