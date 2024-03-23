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  1. В Україні

Половина Харкова вже з опаленням, проте можливі графіки відключення світла

21:27, 23 березня 2024
У Харкові після масованих обстрілів відновлено опалення в 50% будинків, до 35% - повернули світло.
Половина Харкова вже з опаленням, проте можливі графіки відключення світла
Джерело фото: espreso
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У Харкові станом на вечір 23 березня після вчорашнього блекауту, спричиненого масованим російським обстрілом вдалося відновити подачу опалення до 50% будинків. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов під в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, "Харківобленерго" розпочало підключення до електропостачання певних районів міста. "Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення, то вдалося підключити 50%", - зазначив він.

Терехов також повідомив, що в місті вимкнене вуличне освітлення, не працює електричний транспорт через недостатню потужність. Проте відновлення цих послуг ускладнене через серйозні руйнації, включаючи розбиту трансформаторну підстанцію та лінії електропередачі.

"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають - зараз важко казати про відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста", - підкреслив Терехов.

Також мер повідомив, що комунальні заклади, включаючи лікарні та поліклініки, продовжують працювати у звичному режимі. Також у місті функціонують магазини, АЗС та інші заклади торгівлі та побутового обслуговування населення, обладнані генераторами.

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