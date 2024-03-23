Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

На одну из должностей судей КСУ по квоте Съезда судей будет новый конкурс – Совещательная группа экспертов

Добропорядочных кандидатов на должности судей КСУ по квоте Съезда судей хватило только на одну вакансию.

План Ukraine Facility предусматривает создание Высшего административного суда и принятие закона о проверке деклараций добропорядочности судей

Будут пересмотрены декларации добропорядочности судей и процесс их проверки, а к проверке кандидатов в судьи привлекут Общественный совет добропорядочности – что предусматривает План Ukraine Facility для получения средств от ЕС.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях имеет место состав преступления по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей врачом

В случае, когда тяжелые последствия для больного не связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, а наступили в результате других обстоятельств, ответственность по ст. 140 УК исключается.

  1. В мире

«Граница – линия жизни»: в Варшаве украинцы и поляки протестовали против блокады границы

21:45, 23 марта 2024
В Варшаве состоялся массовый протест против блокады границы и российской пропаганды.
«Граница – линия жизни»: в Варшаве украинцы и поляки протестовали против блокады границы
Источник фото: radiosvoboda
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 23 марта, в Варшаве состоялась акция протеста под лозунгом "Граница - линия жизни" которая вызвала значительный резонанс в обществе. К акции присоединились около 100 польских и украинских активистов, которые выступали против блокады границы и российской пропаганды.

По информации "Радио Свобода", участники митинга выкрикивали "стоп блокаде границы" и "нет российской пропаганде", держа плакаты с надписями "Free border", "Help Ukraine Today - Keep Russia Away", "Блокада вредит обеим странам" и другими.

Активисты отметили, что водители, проживающие на границе, вынуждены находиться там до трех недель без возможности мыть себя и получать нормальное питание.

Один из организаторов мероприятия, Кароль Карпинский, подчеркнул, что почти миллион рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной, а блокада границы существенно усложняет этот процесс.

"То, что сейчас происходит - это тирания меньшинства, потому что большинство хочет нормальных, дружеских отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает путину", - подчеркнул польский активист.

Митингующие убеждены, что блокада границы только обострила отношения между украинцами и поляками, что на пользу только россии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду