«Граница – линия жизни»: в Варшаве украинцы и поляки протестовали против блокады границы

В Варшаве состоялся массовый протест против блокады границы и российской пропаганды.

В субботу, 23 марта, в Варшаве состоялась акция протеста под лозунгом "Граница - линия жизни" которая вызвала значительный резонанс в обществе. К акции присоединились около 100 польских и украинских активистов, которые выступали против блокады границы и российской пропаганды.

По информации "Радио Свобода", участники митинга выкрикивали "стоп блокаде границы" и "нет российской пропаганде", держа плакаты с надписями "Free border", "Help Ukraine Today - Keep Russia Away", "Блокада вредит обеим странам" и другими.

Активисты отметили, что водители, проживающие на границе, вынуждены находиться там до трех недель без возможности мыть себя и получать нормальное питание.

Один из организаторов мероприятия, Кароль Карпинский, подчеркнул, что почти миллион рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной, а блокада границы существенно усложняет этот процесс.

"То, что сейчас происходит - это тирания меньшинства, потому что большинство хочет нормальных, дружеских отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает путину", - подчеркнул польский активист.

Митингующие убеждены, что блокада границы только обострила отношения между украинцами и поляками, что на пользу только россии.

