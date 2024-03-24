На Харьковщине заработал поезд-кухня с горячей едой на Харьковщине

Укрзализныця на Food Train доставляет горячую пищу в Харьковскую область.

Источник фото: Минреинтеграции

На Харьковщине начал работу особый поезд-кухня от Укрзализныци, который предоставляет горячую пищу для поддержки пострадавшего населения региона. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

После вражеской атаки, которая произошла вчера, Харьковщина стала объектом частичного отключения электроэнергии. Поэтому на совещании Координационного штаба по проведению обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под руководством Вице-премьер-министра Ирины Верещук было решено отправить в этот регион уникальный поезд Food Train.

Уже 23 марта экипаж поезда-кухни начал свою работу, приготовив почти 6000 порций еды для жителей Харьковщины. Эти продукты были доставлены при координации Харьковской областной государственной администрации в больницы, местный транзитный пункт для внутренне перемещенных лиц, а также к тем, кто пострадал в результате вражеских обстрелов в прошлый день.

"Благодаря сотрудничеству с нашими партнерами мы можем быстро помогать людям, которые в этом нуждаются. Оперативное кризисное реагирование и направление поезда-кухни Укрзализныци, который функционирует при поддержке Фонда Говарда Баффета, является очередным примером такой слаженной работы", - отметила Вице-премьер.

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