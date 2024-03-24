Российская ракета залетела на территорию Польши: в небо поднимали авиацию

Вражеская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Иллюстративное фото из открытых источников

В ночь на 24 марта во время атаки рф на Украину Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в небо свою авиацию и авиацию союзников.

Как сообщает Министерство обороны Польши, российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

В ведомстве отметили, что 24 марта в 4:23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией рф. Объект вошел в польское пространство близ города Осердов (Люблинское воеводство) и пробыл в нем 39 секунд. В течение всего полета за ним наблюдали военные радары.

Отмечается, что ночью были задействованы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. Среди прочего была активизирована польская и союзническая авиация.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что Львовскую область россияне атаковали 20 ракетами и 7 ударными БпЛА.

В результате атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области.

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