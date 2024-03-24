Атака на Київ: із однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо

Рятувальники попросили людей одягнути захисні маски і відійти, доки збиратимуть уламки.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 24 березня окупаційні війська рф здійснили масований ракетний удар по Україні. Це другий удар по Києву за чотири дні.

Сили та засоби ППО над Києвом та в районі столиці уразили близько 10 ворожих ракет.

Із однієї зі збитих ракет витекло токсичне паливо. Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка Людмила Гаврилюк з місця падіння уламків ворожої ракети.

«Приїхали ДСНС і попросили відійти від місця падіння уламків російської ракети. На 500 метрів ми відійшли, тому що вони якраз починають забирати уламки і грузити їх до машини. Хочу пояснити, чому ми зараз у масках – тут іде витік ракетного палива, воно дуже токсичне. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Тут доволі важко дихати навіть попри те, що ми зараз серед дерев», – розповіла журналістка.

Вона також зауважила, що на місці падіння дуже багато уламків ракет. Надзвичайники їх вантажать вже близько 20 хв.

«Працює слідчо-оперативна група. Уламків десь 7-8 я нарахувала, це від однієї ракети. Поки не можуть сказати, який тип – чи це Х-55, чи Х-101. Тут повністю оточили периметр, де є уламки від ракети, але люди вже гуляють з собаками, тобто життя продовжується. Українці показують, що їх не зламати і росіяни вкотре воюють проти мирного населення», - розповіла Гаврилюк.

Кореспондентка також додала, що в іншому районі Києва пошкоджено фасад багатоповерхівки, обійшлося без жертв.

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