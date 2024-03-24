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  1. В Украине

Атака на Киев: из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо

11:47, 24 марта 2024
Спасатели попросили людей одеть защитные маски и отойти, пока будут собирать обломки.
Атака на Киев: из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо
Иллюстративное фото из открытых источников
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Утром 24 марта оккупационные войска рф нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это второй удар по Киеву за четыре дня.

Силы и средства ПВО над Киевом и в районе столицы поразили около десяти вражеских ракет.

Из одной из сбитых ракет вытекло токсичное топливо. Об этом в эфире телемарафона рассказала корреспондентка Людмила Гаврилюк с места падения обломков вражеской ракеты.

«Приехали ГСЧС и попросили отойти от места падения обломков российской ракеты. На 500 метров мы отошли, потому что они как раз начинают забирать обломки и грузить их в машину. Хочу объяснить, почему мы сейчас в масках – здесь идет утечка ракетного топлива, она очень токсична. Нас попросили специалисты одеть для своего здоровья маски. Здесь довольно тяжело дышать даже, несмотря на то, что мы сейчас среди деревьев», – рассказала журналистка.

Она также отметила, что на месте падения очень много обломков ракет. Чрезвычайники их грузят уже около 20 мин.

«Работает следственно-оперативная группа. Обломков где-то 7-8 я насчитала, это от одной ракеты. Пока не могут сказать, какой тип – это Х-55 или Х-101. Здесь полностью окружили периметр, где есть обломки от ракеты, но люди уже гуляют с собаками, то есть жизнь продолжается. Украинцы показывают, что их не сломить и россияне в очередной раз воюют против мирного населения», - рассказала Гаврилюк.

Корреспондентка также добавила, что в другом районе Киева поврежден фасад многоэтажки, обошлось без жертв.

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