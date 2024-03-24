Польша потребует от рф объяснений в связи с нарушением воздушного пространства российской ракетой, — МИД

Об инциденте также доложено союзникам по НАТО.

Фото: glavred.info

Как сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

Польша потребует от рф объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны российской ракетой. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши.

«Прежде всего, мы призываем российскую федерацию прекратить террористические воздушные атаки на жителей и территорию Украины», - говорится в сообщении.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера отметил, что страна сообщила об инциденте союзникам по НАТО. Он обсудил ситуацию с главой Минобороны Польши.

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