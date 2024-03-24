Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з порушенням повітряного простору російською ракетою, — МЗС

Про інцидент також повідомлено союзникам по НАТО.

Фото: glavred.info

Як повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни російською ракетою. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

«Перш за все, ми закликаємо російську федерацію припинити терористичні повітряні атаки на жителів і територію України», - йдеться у повідомленні.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера зазначив, що країна повідомила про інцидент союзникам по НАТО. Він обговорив ситуацію з главою Міноборони Польщі.

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