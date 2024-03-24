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Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

  1. В Україні

МВФ покращив прогноз щодо всіх економічних показників України, — Данило Гетманцев

11:10, 24 березня 2024
Фонд дещо покращив свій прогноз щодо України, хоча він «притримується консервативних прогнозів у своїй роботі».
МВФ покращив прогноз щодо всіх економічних показників України, — Данило Гетманцев
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Міжнародний валютний фонд оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, МВФ дещо покращив свій прогноз щодо України, хоча «Фонд притримується консервативних прогнозів у своїй роботі».

Зокрема, за словами Гетманцева, покращено макро-прогноз на 2024 рік (порівняно із груднем 2023 року):

  1. Прогноз номінального ВВП збільшено з 7 640 до 7748 млрд. грн. (+108 млрд.грн.). «Збільшення номінального ВВП = збільшення податкової бази (за інших рівних умов). Реальне зростання залишилось на рівні +(3-4%)», - зазначив депутат.
  2. Прогноз інфляції на кінець 2024 року покращено з 9,5% до 8,5%.
  3. Прогноз зростання реальних зарплат покращено з 8,5% до 9,8%. Це наслідок як трохи більших очікувань по зростанню номінальних зарплат і уповільнення інфляції.
  4. Прогноз рівня безробіття (за методикою МОТ) погіршено з 14,7% до 15,6%. Безробіття залишається однією з найбільших структурних проблем.
  5. Прогноз валових інвестицій до ВВП погіршено з 18% до 17,6% (16,3% у 2023 році). Скажу так, що це все ще замало для стійкого зростання (для якого потрібно не менше 20% ВВП), але це більше, ніж у попередні роки (середній показник за 10 років до повномасштабної війни – 16% ВВП). Драйвером інвестиційної активності минулого року був державний сектор і ВПК.
  6. Прогноз дефіциту державного бюджету покращено з 15,7 до 13,7% ВВП (без грантів з 20,4% до 20,2% ВВП).
  7. Прогноз величини державного боргу покращено  з 96,7% до 94% ВВП. Це відображає насамперед менші очікування щодо залучення зовнішнього боргового фінансування на покриття дефіциту бюджету і більший прогноз номінального ВВП.
  8. Прогноз дефіциту рахунку поточних операцій покращено з 7,1 до 5,7% ВВП. Прогноз профіциту платіжного балансу покращено з 1,3 до 1,4% ВВП. Прогноз міжнародних резервів покращено з 40,9 до 42,1 млрд. дол. Разом це означає трохи менший тиск на гривню на валютному ринку.

Раніше ми писали, що МВФ виділив Україні 880 млн доларів і наголосив на необхідності постійного курсу на антикорупційні реформи.

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