МВФ покращив прогноз щодо всіх економічних показників України, — Данило Гетманцев

Фонд дещо покращив свій прогноз щодо України, хоча він «притримується консервативних прогнозів у своїй роботі».

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Міжнародний валютний фонд оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, МВФ дещо покращив свій прогноз щодо України, хоча «Фонд притримується консервативних прогнозів у своїй роботі».

Зокрема, за словами Гетманцева, покращено макро-прогноз на 2024 рік (порівняно із груднем 2023 року):

Прогноз номінального ВВП збільшено з 7 640 до 7748 млрд. грн. (+108 млрд.грн.). «Збільшення номінального ВВП = збільшення податкової бази (за інших рівних умов). Реальне зростання залишилось на рівні +(3-4%)», - зазначив депутат. Прогноз інфляції на кінець 2024 року покращено з 9,5% до 8,5%. Прогноз зростання реальних зарплат покращено з 8,5% до 9,8%. Це наслідок як трохи більших очікувань по зростанню номінальних зарплат і уповільнення інфляції. Прогноз рівня безробіття (за методикою МОТ) погіршено з 14,7% до 15,6%. Безробіття залишається однією з найбільших структурних проблем. Прогноз валових інвестицій до ВВП погіршено з 18% до 17,6% (16,3% у 2023 році). Скажу так, що це все ще замало для стійкого зростання (для якого потрібно не менше 20% ВВП), але це більше, ніж у попередні роки (середній показник за 10 років до повномасштабної війни – 16% ВВП). Драйвером інвестиційної активності минулого року був державний сектор і ВПК. Прогноз дефіциту державного бюджету покращено з 15,7 до 13,7% ВВП (без грантів з 20,4% до 20,2% ВВП). Прогноз величини державного боргу покращено з 96,7% до 94% ВВП. Це відображає насамперед менші очікування щодо залучення зовнішнього боргового фінансування на покриття дефіциту бюджету і більший прогноз номінального ВВП. Прогноз дефіциту рахунку поточних операцій покращено з 7,1 до 5,7% ВВП. Прогноз профіциту платіжного балансу покращено з 1,3 до 1,4% ВВП. Прогноз міжнародних резервів покращено з 40,9 до 42,1 млрд. дол. Разом це означає трохи менший тиск на гривню на валютному ринку.

Раніше ми писали, що МВФ виділив Україні 880 млн доларів і наголосив на необхідності постійного курсу на антикорупційні реформи.

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