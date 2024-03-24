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Як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб: інструкція від Пенсійного фонду

13:39, 24 березня 2024
Застрахована особа, у разі виявлення неактуальних чи неправильних відомостей про себе, може звернутися до ПФУ, щоб виправити інформацію.
Як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб: інструкція від Пенсійного фонду
Фото з відкритих джерел
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Пенсійний фонд України в Донецькій області роз’яснив, як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Реєстр застрахованих осіб - це унікальний автоматизований банк даних, у якому створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат.

Переглянути інформацію, що містить персональні дані, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням

Якщо виявлено некоректні відомості в персональних даних в особистому кабінеті, застраховані особи мають можливість подати до Пенсійного фонду України анкету для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб.

Сформувати та подати анкету можна в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:

  • Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
  • У розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб".
  • Заповнити екранну форму анкети.
  • Поставити мітку "Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних".
  • Прикріпити скан-копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних (наприклад, свідоцтво про шлюб, довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків, витяг з реєстру територіальної громади).
  • Підписати анкету КЕП. Для цього обрати файл ключа та ввести пароль.
  • Натиснути кнопку "Відправити до ПФУ". Після надсилання заяви на екрані з’явиться повідомлення "Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ".
  • Результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення". Після того як фахівець Фонду опрацює анкету, звернення набуде статусу "Виконано".

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