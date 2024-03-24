Як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб: інструкція від Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України в Донецькій області роз’яснив, як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб.
Реєстр застрахованих осіб - це унікальний автоматизований банк даних, у якому створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат.
Переглянути інформацію, що містить персональні дані, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.
Якщо виявлено некоректні відомості в персональних даних в особистому кабінеті, застраховані особи мають можливість подати до Пенсійного фонду України анкету для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб.
Сформувати та подати анкету можна в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:
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