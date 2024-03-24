Як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб: інструкція від Пенсійного фонду

Застрахована особа, у разі виявлення неактуальних чи неправильних відомостей про себе, може звернутися до ПФУ, щоб виправити інформацію.

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Пенсійний фонд України в Донецькій області роз’яснив, як змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Реєстр застрахованих осіб - це унікальний автоматизований банк даних, у якому створено персональну електронну облікову картку з унікальним номером, де накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат.

Переглянути інформацію, що містить персональні дані, можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.

Якщо виявлено некоректні відомості в персональних даних в особистому кабінеті, застраховані особи мають можливість подати до Пенсійного фонду України анкету для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстрі застрахованих осіб.

Сформувати та подати анкету можна в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ. Для цього необхідно:

Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

У розділі "Комунікації з ПФУ" обрати пункт "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб".

Заповнити екранну форму анкети.

Поставити мітку "Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних".

Прикріпити скан-копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних (наприклад, свідоцтво про шлюб, довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків, витяг з реєстру територіальної громади).

Підписати анкету КЕП. Для цього обрати файл ключа та ввести пароль.

Натиснути кнопку "Відправити до ПФУ". Після надсилання заяви на екрані з’явиться повідомлення "Запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ".

Результат обробки заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення". Після того як фахівець Фонду опрацює анкету, звернення набуде статусу "Виконано".

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