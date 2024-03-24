В окупованому Севастополі Сили оборони уразили великі десантні кораблі рф «Ямал» і «Азов», — Генштаб

Також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф.

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Сили оборони України вразили два великі десантні кораблі рф «Ямал» та «Азов» у тимчасово окупованому Севастополі. Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Також уражено центр зв'язку та декілька об'єктів інфраструктури чорноморського флоту рф.

«Сили оборони успішно уразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури чф рф», — зазначили у Генштабі.

П ізно ввечері 23 березня у ЗМІ з’явилися повідомлення про прильоти крилатих ракет Storm Shadow у головний центр зв'язку чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі.

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