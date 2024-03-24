рф вдарила «Кинджалами» по Львівській області, — ОВА

Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури.

Фото: glavred.info

Вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ворожі МіГи.

Під час тривоги ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області «Кинджалами». Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

«Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку.

Вони встигли переміститися у безпечне місце», — зазначив Козицький.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.