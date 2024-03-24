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Громадяни повинні будуть здати незадекларовану зброю або задекларувати її протягом 30 днів – Рада схвалила законопроект за основу

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

З’явився текст законопроекту про створення Спеціалізованої економічної прокуратури як окремого органу прокуратури

Від Офісу Генпрокурора пропонують відокремити Спеціалізовану економічну прокуратуру.

Реформа оплати праці не забезпечила апарати судів гідною зарплатою – ДСА

У Державній судовій адміністрації кажуть, що вирішити проблему з заробітною платою в апаратах судів зможуть лише законодавча та виконавча гілки влади.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

  1. В Україні

рф вдарила «Кинджалами» по Львівській області, — ОВА

10:33, 24 березня 2024
Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури.
рф вдарила «Кинджалами» по Львівській області, — ОВА
Фото: glavred.info
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Вранці 24 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через ворожі МіГи.

Під час тривоги ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області «Кинджалами». Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Попередньо, є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі.

«Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку.

Вони встигли переміститися у безпечне місце», — зазначив Козицький.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в ніч на 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі на 39 секунд, а потім розвернулась і полетіла у бік Львова.

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