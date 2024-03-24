рф ударила «Кинжалами» по Львовской области, — ОВА

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры.

Фото: glavred.info

Утром 24 марта по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за вражеских МиГ.

Во время тревоги враг с МиГ-31К ударил по Львовской области «Кинжалами». Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

«Пожарные, тушившие пожар, вовремя предупредили об атаке.

Они успели переместиться в безопасное место», – отметил Козицкий.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, а затем развернулась и улетела в сторону Львова.

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