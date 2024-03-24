Украина не причастна: в США отвергли попытки рф найти украинский след в теракте в «Крокус Сити»

В США отметили, что исключительную ответственность за эту атаку несут террористы «Исламского государства».

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет национальной безопасности (NSC) США отверг попытки рф привязать Украину к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NBC News.

«ИГИЛ несет исключительную ответственность за эту атаку. Украина никак не причастна», – заявила представительница NSC Эдриен Уотсон.

Уотсон также в очередной раз подтвердила, что США предупреждали россию об угрозе теракта со стороны ИГИЛ.

Отмечается, что накануне Совет безопасности США заявил, что предупреждение было сделано «согласно его давней политике обязанности предупреждать».

Как подтвердили издания представители США, сотрудники разведки месяцами собирали информацию, свидетельствующую о том, что ИГИЛ может совершить атаку с массовыми жертвами в рф.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отвергли обвинения россии в том, что стрелки, совершившие теракт в Подмосковье, якобы намеревались выехать в Украину. В Офисе Президента заявили, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокус Сити Холл".

Ранее в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холл".

Как сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в "Крокус Сити Холл". Американская разведка имеет подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.