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Как ветерану получить грант на свой бизнес: инфографика

13:01, 24 марта 2024
Ветераны могут получить до миллиона гривен на развитие бизнеса благодаря правительственной программе «Власна справа».
Как ветерану получить грант на свой бизнес: инфографика
Фото: vn.20minut.ua
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В Кабинете министров напомнили, что ветераны могут получить до миллиона гривен на развитие бизнеса благодаря правительственной программе «Власна справа».

Гранты доступны для разных видов предпринимательства: от кофейни до ремонта велосипедов. Главное условие – создание новых рабочих мест.

Грантовая программа создана для участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, а также их жен или мужей.

Как подать заявку и на что можно потратить деньги:

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