Як ветерану отримати грант на власний бізнес: інфографіка

Ветерани можуть отримати до мільйона гривень на розвиток бізнесу завдяки урядовій програмі «Власна справа».

Фото: vn.20minut.ua

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У Кабінеті міністрів нагадали, що ветерани можуть отримати до мільйона гривень на розвиток бізнесу завдяки урядовій програмі «Власна справа».

Гранти доступні для різних видів підприємництва: від кав'ярні до ремонту велосипедів. Головна умова – створення нових робочих місць.

Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків.

Як подати заявку та на що можна витратити гроші:

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