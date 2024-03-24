Рух вантажівок у бік Польщі повністю заблокований на двох пунктах пропуску, — ДПСУ

Польські фермери не випускають вантажівки з України в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська».

Фото: unian.ua

Польські протестувальники повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Так, на кордоні з Польщею блокуються напрямки «Угринів», «Ягодин» та «Рава-Руська». На двох останніх польські фермери взагалі не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу. За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. На цих напрямках сукупно перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

Демченко зазначив, що у розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується. Також спостерігаються черги у пунктах на кордоні з іншими країнами.

«Ми маємо черги по трьох напрямках - Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, по напрямку пункту пропуску «Ужгород», це кордон зі Словаччиною, станом на ранок - це десь 300 вантажівок очікують у черзі», - сказав він.

За його словами, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску «Тиса» на кордоні на території Угорщини. Напроти пункту пропуску «Порубне» близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії до України.

«Тут ми бачимо збільшення черг саме з початком блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею», - сказав він.

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