Движение грузовиков в сторону Польши полностью заблокировано на двух пунктах пропуска, — ГПСУ

Польские фермеры не выпускают грузовики из Украины в пунктах пропуска Ягодин и Рава-Руська.

Фото: unian.ua

Польские протестующие полностью заблокировали движение грузовых транспортных средств в сторону Польши в пунктах пропуска Ягодин и Рава-Руська. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Так, на границе с Польшей блокируются направления «Угринов», «Ягодин» и «Рава-Руська». На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу. За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

Демченко отметил, что у разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Также есть очереди в пунктах на границе с другими странами.

«Мы имеем очереди по трем направлениям – Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска «Ужгород», это граница со Словакией, по состоянию на утро – это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди», - сказал он.

По его словам, около 800 грузовиков стоят в очереди в пункте пропуска Тиса на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину.

«Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокировки движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей», - сказал он.

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