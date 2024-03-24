24 марта: какой сегодня праздник и главные события

24 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

В воскресенье, 24 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечают Международный день достижений, Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, Международный день борьбы с депрессией.

В мире – День борьбы с заболеванием туберкулезом, День фтизиатра.

У иудеев – Пурим.

Какой сегодня церковный праздник

24 марта православные верующие отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают Захарию Печерского.

Преподобный Захар жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре, в Дальних пещерах. Свое имя – постник – Захария получил потому, что соблюдал очень строгий пост. Иногда он ел только после заката – преимущественно растительную пищу.

Преподобный известен тем, что молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека. Благодаря праведной жизни он удостоился видеть ангелов. Святые мощи Захарии покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Календарь важных событий за 24 марта:

1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;

1932 – В Таиланде без кровопролития вследствие переворота устанавливается конституционная монархия;

1933 - Вступил в силу закон, накануне принятый германским парламентом (69 % голосов), передающий правительству законодательную власть и фактически отменяющий Конституцию. Тем самым вся власть легально перешла к Гитлеру;

1975 – Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде;

1976 – Переворот в Аргентине: военная хунта свергла Исабель Перон, начало политических репрессий;

1989 - Во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине;

1989 - В Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины;

1999 - В результате пожара в тоннеле под Монбланом погибли 39 человек;

2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

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