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Высший совет правосудия должен был уволить Александра Волкова в отставку с должности судьи Верховного Суда, а не Верховного Суда Украины – КАС ВС напомнил ВСП о решении Конституционного Суда

Кассационный административный суд ВС удовлетворил иск Александра Волкова к Высшему совету правосудия, в котором он указал, что подавал заявление об увольнении в отставку с должности судьи Верховного Суда, однако ВСП необоснованно принял решение об увольнении его с должности судьи Верховного Суда Украины.

Появился текст законопроекта о создании Специализированной экономической прокуратуры как отдельного органа прокуратуры

От Офиса Генпрокурора предлагают отделить Специализированную экономическую прокуратуру.

Реформа оплаты труда не обеспечила аппараты судов достойной зарплатой – ГСА

В Государственной судебной администрации говорят, что решить проблему с заработной платой в аппаратах судов смогут только законодательная и исполнительная ветви власти.

Когда отсутствует признак повторности в совершении кражи – позиция Верховного Суда

Апелляционный суд допустил неправильное применение закона, квалифицируя действия осужденного по ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 УК как оконченное покушение на кражу, совершенное повторно, поскольку отсутствует квалифицирующий признак «повторность».

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

  1. Общество

24 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:30, 24 марта 2024
24 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
24 марта: какой сегодня праздник и главные события
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В воскресенье, 24 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня отмечают Международный день достижений, Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, Международный день борьбы с депрессией.

В мире – День борьбы с заболеванием туберкулезом, День фтизиатра.

У иудеев – Пурим.

Какой сегодня церковный праздник

24 марта православные верующие отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и вспоминают Захарию Печерского.

Преподобный Захар жил в XII-XIV веках. Он был монахом в Киево-Печерской лавре, в Дальних пещерах. Свое имя – постник – Захария получил потому, что соблюдал очень строгий пост. Иногда он ел только после заката – преимущественно растительную пищу.

Преподобный известен тем, что молитвой мог изгнать беса и исцелить душу человека. Благодаря праведной жизни он удостоился видеть ангелов. Святые мощи Захарии покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Календарь важных событий за 24 марта:

1918 – Центральная Рада провозгласила украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;

1932 – В Таиланде без кровопролития вследствие переворота устанавливается конституционная монархия;

1933 - Вступил в силу закон, накануне принятый германским парламентом (69 % голосов), передающий правительству законодательную власть и фактически отменяющий Конституцию. Тем самым вся власть легально перешла к Гитлеру;

1975 – Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде;

1976 – Переворот в Аргентине: военная хунта свергла Исабель Перон, начало политических репрессий;

1989 - Во Львове состоялась первая политическая забастовка в Украине;

1989 - В Тернополе создана первая краевая организация Народного Руха Украины;

1999 - В результате пожара в тоннеле под Монбланом погибли 39 человек;

2001 – Владимир Кличко выиграл техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

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