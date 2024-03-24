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  1. Суспільство

24 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 24 березня 2024
24 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці.
24 березня: яке сьогодні свято та головні події
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У неділю, 24 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Так, сьогодні відзначають Міжнародний день досягнень, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв, Міжнародний день боротьби з депресією.

У світі - День боротьби із захворюванням на туберкульоз, День фтизіатра.

У юдеїв - Пурим.

Яке сьогодні церковне свято

24 березня православні віряни відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці та згадують Захарію Печерського.

Преподобний Захарія жив у XII-XIV століттях. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі, у Дальніх печерах. Своє ім'я - постник - Захарія отримав тому, що дотримувався дуже суворого посту. Іноді він їв лише після заходу сонця - переважно рослинну їжу.

Преподобний відомий тим, що молитвою міг вигнати біса і зцілити душу людини. Завдяки праведному життю він удостоївся бачити янголів. Святі мощі Захарії спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Календар важливих подій за 24 березня:

1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною в банківській і торговельній сферах;

1932 - У Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія;

1933 - Набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), який передає уряду законодавчу владу і фактично скасовує Конституцію. Тим самим уся влада легально перейшла до Гітлера;

1975 - Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера в Клівленді;

1976 - Переворот в Аргентині: військова хунта повалила Ісабель Перон, початок політичних репресій;

1989 - У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні;

1989 - У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України;

1999 - Унаслідок пожежі в тунелі під Монбланом загинуло 39 людей;

2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона в Мюнхені.

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