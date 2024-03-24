24 березня: яке сьогодні свято та головні події

У неділю, 24 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
Так, сьогодні відзначають Міжнародний день досягнень, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв, Міжнародний день боротьби з депресією.
У світі - День боротьби із захворюванням на туберкульоз, День фтизіатра.
У юдеїв - Пурим.
Яке сьогодні церковне свято
24 березня православні віряни відзначають передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці та згадують Захарію Печерського.
Преподобний Захарія жив у XII-XIV століттях. Він був ченцем у Києво-Печерській лаврі, у Дальніх печерах. Своє ім'я - постник - Захарія отримав тому, що дотримувався дуже суворого посту. Іноді він їв лише після заходу сонця - переважно рослинну їжу.
Преподобний відомий тим, що молитвою міг вигнати біса і зцілити душу людини. Завдяки праведному життю він удостоївся бачити янголів. Святі мощі Захарії спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Календар важливих подій за 24 березня:
1918 - Центральна Рада проголосила українську мову державною в банківській і торговельній сферах;
1932 - У Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюється конституційна монархія;
1933 - Набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69 % голосів), який передає уряду законодавчу владу і фактично скасовує Конституцію. Тим самим уся влада легально перейшла до Гітлера;
1975 - Мухаммед Алі технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера в Клівленді;
1976 - Переворот в Аргентині: військова хунта повалила Ісабель Перон, початок політичних репресій;
1989 - У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні;
1989 - У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України;
1999 - Унаслідок пожежі в тунелі під Монбланом загинуло 39 людей;
2001 - Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона в Мюнхені.
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