На Житомирщині чоловік пошкодив могилу військового: свої дії пояснив ревнощами до колишньої дружини

Наругу над могилою героя чоловік пояснив ревнощами до колишньої дружини, яка після розставання почала нові стосунки з військовим.

Фото: поліція Житомирщини

У Романівській громаді Житомирщини пошкодили могилу українського захисника. Про це розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик у коментарі Суспільному.

Могилу героя було пошкоджено в ніч на 23 березня. Про наругу над місцем захоронення військового повідомила його мати загиблого.

«Після отримання звернення на місце прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління. На кладовищі дійсно був пошкоджений дерев’яний надгробник, металевий хрест, рамка з фотографією, флагштоки для прапорів, була розкидана похоронна атрибутика», – додала Дубовик.

Правоохоронці встановили, що наругу над могилою військового ввечері 22 березня скоїв житель цієї ж громади, 39-річний чоловік. Свої дії він пояснив ревнощами до колишньої дружини, яка покинула його і розпочала нові стосунки з військовим. Дубовик наголосила, що порушника той факт, що військовий загинув, не зупинив.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України. Мешканцю Романівської громади може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: поліція Житомирщини

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