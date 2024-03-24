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В Житомирской области мужчина повредил могилу военного: свои действия объяснил ревностью к бывшей жене

12:26, 24 марта 2024
Надругательство над могилой героя мужчина объяснил ревностью к бывшей жене, которая после расставания начала новые отношения с военным.
В Житомирской области мужчина повредил могилу военного: свои действия объяснил ревностью к бывшей жене
Фото: полиция Житомирщины
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В Романовском обществе Житомирщины повредили могилу украинского защитника. Об этом рассказала представитель Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик в комментарии Суспільному.

Могила героя была повреждена в ночь на 23 марта. О надругательстве над местом захоронения военного сообщила его мать погибшего.

«После получения обращения на место прибыла следственно-оперативная группа Житомирского райуправления. На кладбище действительно был поврежден деревянное надгробие, металлический крест, рамка с фотографией, флагштоки для флагов, была разбросана похоронная атрибутика», – добавила Дубовик.

Правоохранители установили, что надругательство над могилой военного вечером 22 марта совершил житель этой же общины, 39-летний мужчина. Свои действия он объяснил ревностью к бывшей жене, которая покинула его и начала новые отношения с военным. Дубовик подчеркнула, что нарушителя тот факт, что военный погиб, не остановил.

Полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Жителю Романовской общины может грозить ограничение свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Фото: полиция Житомирщины

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