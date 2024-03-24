В Великобритании считают, что Китай стоит за серией кибератак на британских политиков, — СМИ

Указывается, что кибератаки являются частью волны вмешательства Китая, направленного на подрыв британской демократии.

Великобритания обвинила Китай в кибератаках британских политиков. Об этом заявил вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден, передает Bloomberg со ссылкой на источники газеты The Times.

Отмечается, что директор службы безопасности британского парламента Элисон Джайлз провела встречу с небольшой группой политиков – членами межпарламентского альянса из Китая.

По информации источников, кибератаки являются частью волны вмешательства Китая, направленного на подрыв британской демократии. Однако представитель правительства отказался от комментариев The Times.

Посольство Китая в Лондоне также не ответило на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Добавляется, что в 2023 году британский парламентский комитет предупредил, что подход государства к угрозе национальной безопасности, которую представляет Китай, «полностью неадекватен с слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках».

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