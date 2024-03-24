Нужно ли платить за прохождение ВВК: ответ Минобороны

Оплата медицинских услуг производится за счет государственного бюджета Украины.

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В Министерстве обороны Украины рассказали, нужно ли платить за прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Осуществление медосмотров, проведение лабораторных и инструментальных исследований, направление на дообследование, оценка вакцинального статуса осуществляется бесплатно для лиц, проходящих ВВК.

«Оплата указанных медицинских услуг, предоставляемых в рамках пакета Программы медицинских гарантий «Медицинское освидетельствование лиц, организуемого территориальными центрами комплектования и социальной поддержки» осуществляется за счет государственного бюджета Украины и составляет 883 гривны за один медицинский осмотр», – говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что если за медицинские услуги при прохождении ВВК требуют вознаграждение, об этом необходимо немедленно уведомить Национальную службу здоровья Украины по номеру горячей линии 16-77.

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