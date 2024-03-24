Практика судов
  1. В Украине

Нужно ли платить за прохождение ВВК: ответ Минобороны

13:57, 24 марта 2024
Оплата медицинских услуг производится за счет государственного бюджета Украины.
Нужно ли платить за прохождение ВВК: ответ Минобороны
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве обороны Украины рассказали, нужно ли платить за прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Осуществление медосмотров, проведение лабораторных и инструментальных исследований, направление на дообследование, оценка вакцинального статуса осуществляется бесплатно для лиц, проходящих ВВК.

«Оплата указанных медицинских услуг, предоставляемых в рамках пакета Программы медицинских гарантий «Медицинское освидетельствование лиц, организуемого территориальными центрами комплектования и социальной поддержки» осуществляется за счет государственного бюджета Украины и составляет 883 гривны за один медицинский осмотр», – говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что если за медицинские услуги при прохождении ВВК требуют вознаграждение, об этом необходимо немедленно уведомить Национальную службу здоровья Украины по номеру горячей линии 16-77.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина перевозил сигареты без марок акцизного налога – Верховный Суд определил, можно ли применить специальную конфискацию к его автомобилю

Верховный Суд назвал правильными выводы судов о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, использованного для перевозки табачных изделий и являющегося орудием преступления.

НАПК будет составлять протоколы о нарушении правил добропорядочного лоббирования – кого будут считать лоббистами

Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Решая вопрос о целесообразности дополнительного наказания в виде конфискации имущества, суд должен исходить из наличия или отсутствия в действиях виновного корыстного мотива, - ВС

КУС ВС констатировал, что применение дополнительного наказания по ч. 2 ст. 307 УК в виде конфискации имущества даже при условии, что оно предусмотрено санкцией настоящей части статьи как обязательное дополнительное наказание, безосновательно, ведь противоречит положениям Общей части УК, в частности положениям ст. 59 УК.

Внести ВКК – исключить ВКК из перечня декларантов: как законодатели решили изменить закон перед завершением кампании декларирования

За неделю до завершения кампании декларирования законодатели решили изменить список декларантов: что делать членам ЛКК.

Граждане должны будут сдать незадекларированное оружие или задекларировать его в течение 30 дней – Рада одобрила законопроект за основу

Гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны будут в течение месяца обратиться в органы Национальной полиции для его декларирования или сдачи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

sidebar top 300
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва