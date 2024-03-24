Чи потрібно платити за проходження ВЛК: відповідь Міноборони

Оплата медичних послуг здійснюється за рахунок державного бюджету України.

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У Міністерстві оборони України розповіли, чи потрібно платити за проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Здійснення медоглядів, проведення лабораторний та інструментальних досліджень, направлення на дообстеження, оцінка вакцинального статусу здійснюється безкоштовно для осіб, які проходить ВЛК.

«Оплата вказаних медичних послуг, які надаються в межах пакета Програми медичних гарантій «Медичний огляд осіб, який організується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» здійснюється за рахунок державного бюджету України і становить 883 гривні за один медичний огляд», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що якщо за медичні послуги під час проходження ВЛК вимагають винагороду, про це необхідно негайно повідомити Національну службу здоров'я України за номером гарячої лінії 16-77.

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