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  1. У світі

Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана

08:50, 24 березня 2024
Байден і Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у президентських виборах.
Джо Байден і Дональд Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана
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Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп виграли праймеріз у штаті Луїзіана. Про це повідомляє The Associated Press.

За прогнозом NBC News, Трамп отримає в Луїзіані 90,1% голосів, Байден лідирує з результатом 86%. Зазначається, що і Джо Байден, і Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у президентських виборах.

Зазначається, що Джо Байден також взяв участь у праймеріз Демократичної партії в Міссурі. Результати, як очікується, будуть оголошені наступного тижня.

Крім того, праймеріз Демократичної партії Міссурі стали першими партійними президентськими змаганнями після того, як у серпні 2022 року набув чинності новий закон.

У той же час праймеріз у Луїзіані відбуваються майже через чотири роки після того, як цей штат першим відклав свої праймеріз через пандемію коронавірусу.

Раніше ми писали, що Трамп переміг на праймеріз ще у чотирьох штатах.

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