Джо Байден и Дональд Трамп победили на праймериз в штате Луизиана

Байден и Трамп уже гарантировали себе номинацию на участие в президентских выборах.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп выиграли праймериз в штате Луизиана. Об этом сообщает The Associated Press.

По прогнозу NBC News, Трамп получит в Луизиане 90,1% голосов, Байден лидирует с результатом 86%. Отмечается, что и Джо Байден и Дональд Трамп уже гарантировали себе номинацию на участие в президентских выборах.

Джо Байден также принял участие в праймериз Демократической партии в Миссури. Результаты, как ожидается, будут объявлены на следующей неделе.

Кроме того, праймериз Демократической партии Миссури стали первыми партийными президентскими соревнованиями после того, как в августе 2022 вступил в силу новый закон.

В то же время праймериз в Луизиане проходит почти через четыре года после того, как этот штат первым отложил свои праймериз из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что Трамп победил на праймерез еще в четырех штатах.

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