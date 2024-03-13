Трамп переміг на праймеріз ще у чотирьох штатах

Дональд Трамп переміг на третьому праймеріз поспіль.

Джерело фото: uainfo

Колишній президент США Дональд Трамп здобув чотири перемоги на праймеріз республіканців у штатах, що здається, привело його до порогу кількості делегатів, необхідних для висунення Республіканської партії в президенти.

Як пише The Independent, за результатами голосування у Джорджії, Міссісіпі, Гаваях і Вашингтоні, яке відбулося у вівторок увечері, Трамп забезпечив собі перемогу у цих чотирьох штатах. Разом вони мають достатню кількість делегатів на з'їзді республіканців у Мілуокі, щоб перевищити загальну кількість делегатів, необхідних для перемоги на праймеріз, яка становить 1215 - це більшість від загальної кількості делегатів.

Вважається, що Трамп виграє у вівторок усю або більшу частину загального розіграшу. Кожен штат розподіляє делегатів по-різному, але колишній президент, швидше за все, виграв всі або більшість окремих округів до Конгресу, які голосували у вівторок, окрім самих штатів.

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