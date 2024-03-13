Трамп победил на праймериз еще в четырех штатах

Дональд Трамп победил на третьем праймериз подряд.

Источник фото: uainfo

Бывший президент США Дональд Трамп одержал четыре победы на праймериз республиканцев в штатах, что кажется, привело его к порогу количества делегатов, необходимых для выдвижения Республиканской партии в президенты.

Как пишет The Independent, по результатам голосования в Джорджии, Миссисипи, Гавайях и Вашингтоне, которое состоялось во вторник вечером, Трамп обеспечил себе победу в этих четырех штатах. Вместе они имеют достаточное количество делегатов на съезде республиканцев в Милуоки, чтобы превысить общее количество делегатов, необходимых для победы на праймериз, которое составляет 1215 - это большинство от общего количества делегатов.

Считается, что Трамп выиграет во вторник всю или большую часть общего розыгрыша. Каждый штат распределяет делегатов по-разному, но бывший президент, скорее всего, выиграл все или большинство отдельных округов в Конгресс, которые голосовали во вторник, кроме самих штатов.

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