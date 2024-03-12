В Кривом Роге в результате российской атаки загорелась многоэтажка: трое погибших, количество пострадавших растет

Уже известно о 38 раненых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 12 марта, российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Обломки управляемой авиационной ракеты Х-59 упали на многоэтажку, возник пожар. Три человека погибли. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Председатель Совета обороны Кривого Рога добавил, что в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания.

«В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает», – отметил Александр Вилкул.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что уже известно о 38 раненых.

«3 погибших и 38 раненых. Есть пострадавшие дети. Однако эти цифры не окончательны, ведь продолжаются поисково-спасательные работы», – заявил министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.