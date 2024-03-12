Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна підписала Меморандум з ЄС щодо фінансування за виконання Ukraine Facility і кредитну угоду – що потрібно виконати для отримання коштів

Деякі з індикаторів, які Україна має реалізувати для отримання грошей від ЄС вже виконані, зокрема, це ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки та посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У НАЗК розмірковують, як ефективно перевірити сотні тисяч декларацій за три звітні періоди

Також НАЗК необхідно провести 10 тис. спеціальних перевірок.

В Печерський районний суд Києва тимчасово шукають шість суддів

ВККС оголосила про можливість тимчасового переведення в найбільш завантажений суд України.

Хто буде відповідати за цифровізацію судової влади: відоме прізвище

Заступником голови ДСА з питань цифровізації призначено Леоніда Сапельникова, який раніше працював у компаніях ІСД та Метінвест.

У ВАКС повідомили, з якою проблемою може зіткнутися конкурс на посади суддів ВАКС та АП ВАКС

Під час конкурсу може виникнути проблема з кількістю та якістю кандидатів на посади суддів.

  1. В Україні

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка: троє загиблих, кількість постраждалих зростає

21:15, 12 березня 2024
Вже відомо про 38 поранених.
У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка: троє загиблих, кількість постраждалих зростає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Уламки керованої авіаційної ракети Х-59 впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Троє людей загинули. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання.

«У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює», — зазначив Олександр Вілкул.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38 поранених.

«3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи», - заявив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді