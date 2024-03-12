У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка: троє загиблих, кількість постраждалих зростає

Вже відомо про 38 поранених.

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У вівторок, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі. Уламки керованої авіаційної ракети Х-59 впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Троє людей загинули. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Голова Ради оборони Кривого Рогу додав, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання.

«У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює», — зазначив Олександр Вілкул.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вже відомо про 38 поранених.

«3 загиблих та 38 поранених. Є постраждалі діти. Однак ці цифри не остаточні, адже тривають пошуково-рятувальні роботи», - заявив міністр.

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