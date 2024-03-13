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Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

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Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

10:15, 13 березня 2024
Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.
Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон
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12 березня Комітет Верховної Ради з питань прав людини рекомендував прийняти за основу законопроект щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном 11017.

Нагадаємо, група народних депутатів, серед яких депутати від «Слуги народу» Олександр Мережко, Микита Потураєв, Олена Шуляк та інші 16 лютого зареєстрували у Верховній Раді законопроект 11017 щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном.

Законопроектом, зокрема, пропонується законодавче закріплення:

1) можливості одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

2) оформлення через державне підприємство, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, паспорта громадянина України та/або паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України;

Також проектом Закону передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років, а термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше, ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Автори вказують, що тільки в країнах ЄС статус тимчасового захисту мають близько 4 млн українців. При цьому однією з основних проблем, з якими стикаються громадяни України за кордоном, є оформлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон (деякі громадяни переміщувались за кордон з населених пунктів, де велися бойові дії, і окремі їхні документи в багатьох випадках були втрачені, пошкоджені або знищені; у деяких громадян закінчується термін дії паспортних документів, в інших – діти досягли відповідного віку, з якого необхідно оформлювати паспорт тощо).

Враховуючи велику кількість громадян України за кордоном, для зменшення навантаження на закордонні дипломатичні установи України та забезпечення надання відповідних послуг на належному рівні Урядом було прийнято Постанову КМУ від 10 червня 2022 р. № 678, якою надано можливість відокремленим підрозділам державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру, здійснювати прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які перебувають за межами України.

За інформацією Державної міграційної служби, з часу впровадження експериментального проекту, паспорта громадянина України для виїзду за кордон через державне підприємство Державної міграційної служби, за кордоном оформлено:

  • 188 570 паспорти громадянина України у формі ID-картки;
  • 516 719 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Враховуючи зазначене, є підстави вважати, що відповідний експеримент є успішним. Водночас беручи до уваги, що строк експериментального проекту завершується вже влітку, а чисельність громадян за кордоном залишається значною, вбачається необхідність закріплення на рівні закону відповідних норм щодо можливості надання державним підприємством ДМС зазначених послуг за кордоном.

У даному аспекті важливим є той факт, що за надання відповідних послуг сплачуватиметься саме адміністративний збір, який потраплятиме в бюджети саме на території України.

Досить успішно зарекомендував себе й експериментальний проект щодо можливості одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон, який реалізується відповідно до Постанови КМУ від 7 травня 2022 р. № 541. За інформацією ДМС відповідною послугою щодо одночасного оформлення документів станом на січень 2024 року скористалися 585 431 осіб.

Враховуючи, що цей експериментальний проект також завершується влітку 2024 року, з метою збереження зручної послуги, яка користується попитом, законопроектом пропонується закріпити послугу на постійній основі.

Окремою проблемою, на врегулювання якої спрямовано проект, є той факт, що норма Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр», відповідно до якої паспорт громадянина України у формі картки оформлюється особам, які досягли 18-го віку, - на кожні 10 років, не враховує особливостей людей похилого віку (для більшості з них здійснити додатковий візит у відповідному віці до ЦНАП чи сервісних служб надзвичайно важко). Найбільш гостро ця проблема стосується громадян похилого віку, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

З метою її вирішення законопроектом пропонується встановити безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для осіб, які досягли 65 років.

Разом із тим, слід нагадати, що законопроектом Кабміну про посилення мобілізації 10449 пропонується встановити, що в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Автор: Наталя Мамченко

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